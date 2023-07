Fa strike di auto e scappa, "beccato" dalle telecamere del Rossetti

TRIESTE - E' stato rintracciato nelle ore successive all'incidente il conducente del camion che poco prima delle 9 di ieri 4 luglio, in via Crispi, non si è fermato dopo aver danneggiato pesantemente 11 autovetture in sosta. Una di queste (in foto) è stata trascinata per diversi metri, fino a schiantarsi contro un muro. Ingenti i danni su tutte le vetture. L'uomo alla guida non si è fermato ed ha proseguito la sua marcia alla guida del camion. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del Comune di Trieste che, dopo aver chiesto e visionato le immagini del circuito di videosorveglianza del teatro stabile Domenico Rossetti, è risalita al protagonista dell'episodio. Tra le sanzioni contestate, anche e soprattutto quella di essersi allontanato dal luogo dell'incidente.