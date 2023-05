Lavori in via Mazzini, ripristinata l'erogazione dell'acqua

TRIESTE - Sono in fase di completamento i lavori in via Mazzini, dove nella giornata ieri si è rotta una tubatura causando un allagamento. Come confermato da Acegas," tutte le utenze sono state riallacciate, ad eccezione di un palazzo che vedrà la riattivazione delle sue tre utenze entro le 19 di oggi".

Stando alle stime fornite dalla società, si prevede il completamento totale della riparazione della condotta entro le 22 di oggi. "Le attività propedeutiche alla chiusura dello scavo e riapertura della strada partiranno nei prossimi giorni - riferisce Acegas - , le tempistiche di chiusura e asfaltatura dipenderanno ovviamente anche dal meteo dei prossimi giorni". Per quanto riguarda il traffico, a partire da domani gli autobus potranno circolare nuovamente in via Mazzini ma solo da piazza Goldoni alla Rive.