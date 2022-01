Vigili del fuoco, Conapo: “No alla regionalizzazione in Fvg dopo fallimento Valle D’Aosta”

Il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco del Fvg Conapo esprime forte contrarietà alla regionalizzazione dei Vigili del Fuoco, riportando l'esempio dei colleghi della Valle D'Aosta. Così Damjan Nacini, Segretario regionale Conapo: “Apprendiamo dagli organi di stampa della grave situazione di disagio in cui continuano a versare i colleghi Vigili del fuoco della Valle d'Aosta, senza risposte dalla loro regione, ed esprimiamo loro solidarietà”.

“Da anni - spiega Nacini - i colleghi valdostani aspettano invano la dovuta attenzione da parte della Regione chiedendo di essere almeno equiparati a noi Vigili del fuoco del Corpo nazionale. Pochi anni fa i colleghi valdostani hanno partecipato ad un referendum con il quale hanno chiesto di poter ritornare sotto lo Stato. Nonostante la schiacciante vittoria dei voti favorevoli la Regione sembra fare orecchie da mercante rifiutando il passaggio allo Stato ed attuando addirittura una politica restrittiva per i Vigili del fuoco valdostani in merito a risorse umane e materiali fondamentali per l'attività di soccorso".

"Il Conapo FVG esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi valdostani, speriamo che la fallimentare esperienza di regionalizzazione dei Vigili del Fuoco ad Aosta sia da monito anche per chiunque auspica una regionalizzazione dei Vigili del Fuoco dello Stato in Friuli Venezia Giulia" conclude il sindacato Conapo.