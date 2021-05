Viola la permanenza domiciliare: “beccato" e denunciato dalla Polizia in via Rossetti

Via Domenico Rossetti

La Polizia di Stato ha denunciato ieri pomeriggio un triestino del 1979 per la violazione degli obblighi della misura della permanenza domiciliare. E’ stato rintracciato e identificato un via Rossetti da personale della Volante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura per il tramite del 112.