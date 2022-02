Accusato di violenze alla compagna riesce a scappare ma viene arrestato al confine

Accusato di sevizie e maltrattamenti alla compagna, riesce a scappare ma viene rintracciato dai Carabinieri mentre cerca di fuggire all'estero. E' successo nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli di retrovalico del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aurisina: è stato fermato un cittadino rumeno, 40enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania. L’uomo è accusato di ripetute violenze e sevizie nei confronti della propria compagna che, riuscita a fuggire, si è rivolta alla locale Stazione Carabinieri mentre lui si è dato alla fuga. È stata proprio l’Arma di Catania ad attivare le ricerche che hanno consentito di rintracciare l’uomo a bordo di un autobus di rientro dalla Romania e diretto in Spagna. Tratto in arresto, è stato associato al carcere del Coroneo.