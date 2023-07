Voragine a Muggia in via Tonello, chiusa una corsia: ecco l'ordinanza

MUGGIA - Si apre una voragine in via Tonello a Muggia, un cedimento della volta del torrente Fugnan, che scorre al di sotto della strada. E' stata quindi chiusa per tutti i veicoli la corsia in direzione stazione corriere. Resta aperta la corsia nell'altro senso, anche per il trasporto pubblico. Un probabile danno da maltempo, viste le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, anche se le cause sono in corso di valutazione dai tecnici del Comune e da quelli dell'AcegasApsAmga. Nella mattina di oggi, venerdì 21 luglio, si era creato un piccolo avvallamento del terreno, poi il cedimento e la grande voragine. Sul posto da stamattina anche la Polizia locale. Ecco cosa prevede l'ordinanza, valida dalle 12.30 di oggi fino a fine lavori:

- ???Chiusura al traffico veicolare di via Tonello, limitatamente alla corsia di marcia lato civici pari, a tutte le categorie di veicoli, dalle 12.30 del 21/07/23 a fine lavori

- divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Tonello

- transito dei bus del trasporto pubblico diretti alla stazione delle autocorriere di Muggia deviato lungo la via Matteotti e la via Deluca

- il mercato settimanale che si svolge ogni giovedì sarà spostato nel piazzale ex Alto Adriatico

- divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori del mercato settimanale, nel piazzale ex Alto Adriatico, ogni giovedi a partire dal 27/07/23 dalle ore 06.00 alle ore 15.00, fino a fine lavori