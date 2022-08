La vittima dell'incidente si chiamava Walter Benci

TRIESTE - Si chiamava Walter Benci ed era nato nel 1970, il triestino che nella serata di ieri 26 agosto ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto nei pressi di Aquilinia, lungo la strada che conduce a Muggia. L'uomo stava guidando la motocicletta, una Kawasaky Z750 quando, per cause ancora da chiarire e al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. L'impatto è stato violentissimo. Benci non è riuscito neanche a frenare (nessun segno sull'asfalto) ed ha riportato numerosi traumi. I sanitari del 118 sono intervenuti sulla scena ed hanno tentato a lungo di rianimarlo ma a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi.

L'uomo era stato titolare de Il nuovo verde, ditta sepcializzata nel giardinaggio.

La notizia è in aggiornamento