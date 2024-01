Aziende Fvg cercano personale, l'aiuto arriva dall'Africa

TRIESTE - “I primi lavoratori formati in Ghana arriveranno entro un mese” questo quanto riferito sulle frequenze di Radio 24 da Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Per contrastare l’emergenza occupazionale nella nostra regione, in giugno dell’anno scorso, è nata un’academy per formare gli operai che entreranno in numerose aziende del territorio. Una scelta dettata dal continuo calo demografico, l’academy è nata ad Accra e, secondo quanto riferito da Agrusti nel corso della trasmissione condotta da Simone Spetia, è stato utilizzato il decreto Cutro in materia di regolamentazione degli ingressi legali dei lavoratori stranieri, proprio a fronte di una lunga esperienza con il Ghana. I futuri operai hanno ricevuto anche un’intensa formazione per quanto riguarda la lingua italiana, grazie alla collaborazione con la scuola Dante Alighieri di Accra e l’ambasciata italiana presso il Paese africano.