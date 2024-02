Condotte illecite Pnrr, coinvolto anche il Fvg

Lungo lo Stivale, da nord a sud, si va dall'indebita percezione di contributi da parte dei soggetti attuatori al mancato rispetto dei cronoprogrammi per la realizzazione dei progetti, dalla distrazione di risorse alla realizzazione di opere non conformi ai progetti. Ad affermarlo, come riportato dal quotidiano finanziario Italia Oggi, è il procuratore generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile e in riferimento alle condotte illecite relative al Pnrr. Un elenco lungo che comprende già danni per 1,8 milioni di euro e che sta coinvolgendo diverse procure contabili regionali. Per quel che concerne il Friuli Venezia Giulia, si segnalano, ad esempio, ritardi negli interventi di efficientamento degli edifici comunali e delle scuole dell'infanzia, con la Procura regionale del Fvg che ha stimato un danno pari a circa 100 mila euro. Per Silvestri "l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, terminata la predisposizione delle regole di contesto, è entrata nel vivo e il problema maggiore, una volta incamerati i fondi comunitari pagati all'Italia dall'Europa, resta la spesa". Il Procuratore generale ha osservato, facendo riferimento ai dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio, si è registrato un modesto progresso nel loro utilizzo, nonostante sia stato constatato uno stadio sufficientemente avanzato nell'assegnazione delle medesime ai soggetti attuatori, pari a circa 142 miliardi di euro, cioè a oltre il 70% delle risorse del Pnrr. Al 26 novembre 2023 (dati ReGis), risultavano spesi solo 28,1 miliardi di euro (circa il 14,7% del totale delle risorse europee del Pnrr), mentre restano da spendere 138,2 miliardi di euro.