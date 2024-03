Generali Convention Center, dal Comune arriva 1 milione 342 mila euro

Annunciata, stamani, durante un incontro in Comune, l’adozione di una deliberazione della giunta comunale che ha approvato il riequilibrio economico finanziario per l’epidemia Covid-19 della concessione per la realizzazione del centro congressi polifunzionale, oggi “Generali Convention Center Trieste” in Porto Vecchio attraverso la corresponsione di un indennizzo di 1.342.000 euro complessivi. Presenti all'incontro sull’argomento “Generali Convention Center Trieste: Comune-privato, una scommessa vincente. Riequilibrio del Piano economico finanziario”, il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore alle Politiche finanziarie, Everest Bertoli, e il presidente del "Generali Convention Center Trieste", Roberto Morelli. “Quella del centro congressi - ha dichiarato Dipiazza - è stata una corsa contro il tempo, avevamo un anno e mezzo circa per completare i lavori e in quei momenti, in piena pandemia, sembrava impossibile, ed invece siamo riusciti a realizzare una cosa molto bella, credo che tutti possano dare atto che la sala è qualcosa di straordinario". "Oggi siamo qui - così Bertoli - per annunciare che è stato approvato il riequilibrio economico finanziario per causa di forza maggiore della concessione per la realizzazione del centro congressi polifunzionale. Al di là dei numeri, che possono sembrare freddi, come Comune diamo il nostro contributo, perché noi crediamo in Generali Convention Center Trieste e nelle attività che sta svolgendo in un’area, quella del Porto vecchio che, se fino a qualche anno fa era un deserto, diventerà il cuore pulsante di Trieste". "Nel corso del 2023 il Generali Convention Center ha ospitato 70 mila persone, quest'anno il nostro ibiettivo è di superare le 100 mila presenze" ha concluso Morelli.