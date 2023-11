Fvg: la crescita economica continua a rallentare

TRIESTE - Proseguito in Fvg il rallentamento della crescita economica nella prima metà del 2023. L'indicatore trimestrale dell'economia regionale, elaborato dalla Banca d'Italia, è salito dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con l'andamento del Pil italiano (+1,1 per cento nel primo semestre nella media italiana). E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia del Fvg, presentato oggi nella sede di Trieste dalla Banca d'Italia. Come riportato da Ansa, Bankitalia dichiara che la crescita in regione si è concentrata nel primo trimestre per poi annullarsi nel secondo; i servizi e le costruzioni hanno continuato a fornire un contributo positivo a cui si è contrapposto l'andamento negativo dell'industria in senso stretto.

Secondo l'indagine congiunturale, la produzione industriale è diminuita del 6,8 per cento a prezzi costanti rispetto al primo semestre 2022 e le vendite sono diminuite del 4,2 per cento, soprattutto nel mercato interno rispetto a quello estero. L'andamento negativo è stato guidato dal comparto del legno e arredo e dalla metallurgia, parzialmente compensato dalla crescita della meccanica. Gli investimenti hanno ristagnato, frenati anche dall'aumento del costo del credito. Le attese di breve termine formulate dalle imprese industriali all'inizio dell'autunno prefigurano una sostanziale stabilità dell'attività economica, e si prevede cautela per i piani di investimento nel 2024.