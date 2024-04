Portualità ed energia, delegazione regionale in visita a porti danesi

ESBJERG - Prosegue la missione in Danimarca della Regione Fvg, nell'ambito di una vista istituzionale promossa dall'Ambasciata danese a Roma. La delegazione, guidata dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante, ha visitato tra ieri e oggi i porti di Odense e a quello di Esbjerg. Durante l'evento l'assessore ha rimarcato, in sintesi, che l'interesse del Friuli Venezia Giulia per la tecnologia meccanica dei sistemi eolici è volta non tanto agli impianti offshore quanto a quelli inshore. che possono avere un ruolo attrattivo in particolare in prossimità dei porti. In particolare, è stata evidenziata la possibilità di avere un confronto interessante con i paesi di confine come ulteriore elemento di sviluppo della "valle dell'idrogeno". Tutti i porti danesi hanno sviluppato progettualità per la produzione di idrogeno e di combustibili come sottoprodotti utili alla transizione energetica. Anche in Friuli Venezia Giulia - e i questo caso ruolo assolutamente predominmante è quello del porto di Trieste - come evidenziato dalla Amirante, "accanto a un sistema portuale attrezzato con banchine elettrificate deve essere garantito l'uso di combustibili alternativi ai carburanti fossili".