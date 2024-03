Distretto del Commercio “Punto più a nord del Mediterraneo”: per Gabrovec "la parola d'ordine è fare rete"

DUINO AURISINA - Pubblicato l bando per la digitalizzazione delle imprese ubicate nell’area del Distretto del Commercio “Punto più a nord del Mediterraneo”, la partnership di cui fanno parte nove Comuni - Monfalcone, che è capofila del progetto, Aquileia, Grado, Ronchi dei Legionari; Muggia, Duino Aurisina, Staranzano, San Pier d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo - e nove associazioni di categoria. “La parola d'ordine è fare rete - ha dichiarato il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec - per sostenere le attività commerciali sul territorio che rappresentano un tassello fondamentale sotto molteplici aspetti. Da un lato sono ovviamente opportunità di occupazione a chilometro zero per tante famiglie e danno un servizio importante a quanti decidono di non spostarsi in direzione dei grossi centri commerciali. I negozi di prossimità sono inoltre un punto di richiamo e quindi attrattività nelle frazioni e nelle piazze che così prendono vita e rimangono luoghi di incontro e socializzazione". Per Duino Aurisina la quota è di 9 imprese (34 imprese per Monfalcone, 5 per Aquileia, 16 per Grado, 12 per Muggia, 11 per Ronchi dei Legionari, 5 per San Canzian d’Isonzo, 2 per San Pier d’Isonzo e 6 per Staranzano).

Il bando

A disposizione ci sono 450 mila euro che verranno distribuiti a 100 imprese suddivise proporzionalmente tra quelle presenti in ogni comune del Distretto. Il bando prevede la concessione di contributi alle imprese per diverse tipologie di intervento: l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, la personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati, l’implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT) e dello sviluppo sostenibile. Potranno accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese che alla data della presentazione della domanda risultano non in liquidazione e regolarmente iscritte al Registro delle imprese. Contestualmente è stato pubblicato anche il bando per la realizzazione del logo del Distretto. Il concorso di idee è aperto agli studenti che frequentano l’Isis Pertini - di Monfalcone e Grado - il Buonarroti di Monfalcone, il Bem di Staranzano e il Collegio del Mondo Unito di Duino.

Il progetto

Il progetto, del valore di 960.000 euro - di cui 480.000 di fondi regionali e il restante di fondi propri dei Comuni - si compone di 4 parti: 180.000 euro saranno impegnati per le spese di marketing e animazione urbana attraverso l’installazione di totem in rete contenenti le informazioni relative ai Comuni del Distretto; 240.000 euro saranno destinati alle spese per gli investimenti pubblici per infrastrutturazione urbana, 450.000 euro per interventi a favore delle imprese e 90.000 euro per le spese di progettazione.