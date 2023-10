Fabbricare Società, al Savoia il Forum dedicato alle Società Benefit

TRIESTE - La seconda edizione di Fabbricare Società sbarca a Trieste. Il primo forum nazionale dedicato alle Società Benefit (che vedrà la partecipazione anche della città di Udine, il 25 ottobre presso il cinema Visionario) si svolgerà al Savoia Excelsior Palace domani 24 ottobre. Ideato e fortemente voluto dall’assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia per il tramite dell’Agenzia Lavoro &SviluppoImpresa e in collaborazione con Animaimpresa e Salone della CSR, il Forum ospiterà alcune delle più importanti aziende, nazionali ed internazionali, che hanno già effettuato la transizione a benefit e di studiosi e figure accademiche che forniranno elementi analitici e teorici rispetto all’impatto che hanno queste nuove forme statutarie sulla società del lavoro, ma anche su quella civile.

Le parole della Rosolen

Il Forum è uno spazio di riflessione “perché questo modello societario può essere la piattaforma condivisa tra pubblico e privato per affrontare le nuove sfide della società, della produzione, del lavoro anche in termini di welfare e di maggiore attrattività verso i nuovi lavoratori" ha fatto sapere l'assessore regionale Alessia Rosolen. "E’ un modello che ci consente di progettare azioni legate agli effetti di alcune importanti variabili che si stanno manifestando nel mondo del lavoro e della produzione come la crisi demografica, la richiesta di maggiore flessibilità e conciliazione anche attraverso il lavoro agilee, non meno importante,la necessità di continuare a investire sull’equità di genere, tutte tematiche su cui l’Assessorato è fortemente impegnato e che verranno sviluppate nel Forum”.

Il programma

Tra gli interventi quello di Otto Scharmer della Sloan School of Management del MIT di Boston, co-fondatore del Presencing Institute e ideatore della teoria U, di Ervin Laszlo del Laszlo Institute, teorico dei sistemi più volte candidato al Nobel per la Pace, di Andrew Kassoy, fondatore del prestigioso ente certificatore internazionale B Lab, di Domenico Siclari dell’Università La Sapienza di Roma, autore del libro “Profili giuridici della Società Benefit” (Giuffrè Editore), di Laura Gori, nota imprenditrice, attivista delle benefit corporation e nel consiglio di Assobenefit; Rossella Sobrero, una delle massime esperte in Italia sui temi della responsabilità sociale d'impresa. Questi sono solo alcuni tra i 30 relatori che illustreranno al pubblico, non solo lo stato dell’arte ad oggi e l’impatto che stanno già avendo queste aziende in Italia e all’estero, ma anche alcuni elementi che determineranno il mondo del business nel futuro e nel resto del mondo.

Tutti gli eventi saranno a entrata gratuita previa registrazione sul portale Eventbrite. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: lavoroimpresa.fvg.it e fabbricaresocieta.it