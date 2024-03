Crolla l'export del Fvg, Trieste maglia nera a nordest

TRIESTE - L’export Fvg è calato di 3 miliardi nel 2023, con un meno 13,7 per cento rispetto all'anno precedente, il dato peggiore tra tutte le regioni del Nord Est. In Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna la percentuale è positiva mentre in Veneto si è registrato un calo di appena lo 0,3 per cento. Lo ha reso noto il ricercatore dell’Ires Fvg, Alessandro Russo, che ha rielaborato dati Istat di giornata. Maglie nere del Fvg e tra tutte le province del Triveneto le province di Gorizia e Trieste, prima e seconda per calo, in percentuale, delle esportazioni, crollate rispettivamente del 38 e del 21,8 per cento. Si tratta di un crollo dovuto essenzialmente all’andamento delle vendite di navi e imbarcazioni, che ha fatto segnare complessivamente il -43,7 per cento. Ma sono le province del Fvg, nel loro insieme, a segnare le percentuali peggiori, fatta eccezione per quella di Venezia, situata tra Pordenone e Trieste: le province di Udine e di Pordenone registrano delle flessioni più contenute, rispettivamente del 4,8 e del 5,1 per cento.