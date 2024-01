A Trieste una famiglia su quattro vive in condizioni di disagio economico

TRIESTE - In Friuli Venezia Giulia quasi 30 mila famiglie vivono con un Isee inferiore ai 6.000 euro, mentre poco meno di cinquemila nuclei famigliari hanno un Isee pari a zero. E' questa la punta dell'iceberg dell'indagine condotta da Ires Fvg e diffusa nei giorni scorsi dopo la rielaborazione di dati Inps. I dati mostrano quindi che in regione il 18,4 per cento della popolazione vive in situazioni economiche particolarmente critiche (percentuale che comunque dal 2016 ad oggi è scesa di quasi otto punti e che riguarda in totale quasi 77 mila persone). A Trieste la percentuale sale invece al 25 per cento, dato che certifica come in provincia di Trieste i nuclei famigliari che vivono in condizioni di difficoltà economica sono oltre 50 mila, ovvero una famiglia su quattro.

Cresce la classe media

In Friuli Venezia Giulia solo il 15,4 per cento dei nuclei familiari della regione presenta un Isee superiore a 30.000 euro (in Italia l’11,4%). Le famiglie con un Isee superiore a 20.000 euro sono passate dal 24,4 al 34,4 per cento, segno che cresce la classe media. Rispetto all'anno precedente, nel 2022 ci sono state oltre 17 mila famiglie in più che hanno presentato un Isee ordinario, una percentuale del 10,4 per cento in più. Solo a Trieste e Gorizia non si è registrato un incremento rispetto all’anno precedente. "Più in generale - scrive Alessandro Russo, ricercatore - negli ultimi anni sono aumentate le misure nazionali e regionali a cui viene collegato l’indice Isee (ad esempio si possono ricordare il bonus bebè e la Carta famiglia regionale), pertanto si è allargata anche la platea dei nuclei richiedenti, che non è evidentemente composta solo da famiglie in difficoltà economica".

I nuclei di persone sole

In regione c'è poi il fenomeno dei nuclei famigliari composti da una sola persona. Nel 2022 il 24,9 per cento di chi ha compilato una dichiarazione sostituiva unica vive da solo. Nella fascia di chi ha un Isee inferiore ai 6.000 euro, le persone che vivono da sole sono il 45 per cento. "Trieste - continua Russo - è la provincia italiana in cui le persone sole evidenziano l’incidenza maggiore (33,1 per cento nel 2022); tale dato rispecchia la struttura demografica, in quanto nel territorio giuliano le famiglie unipersonali sono quasi la metà del totale (in base alla rilevazione censuaria dell’Istat è la percentuale più elevata in Italia)".