Sindacati cauti sul progetto Msc: "Aspetti da chiarire, per adesso giudizio sospeso"

TRIESTE - Sul progetto di Msc "rimangono aspetti da chiarire, a partire da salari e tempi di rioccupazione". E' un sorriso a metà quello sul volto dei sindacati che oggi 20 marzo hanno partecipato al tavolo ministeriale romano sulla vertenza Wartsila. Se Fedriga definisce il progetto “solido, dalle spalle larghe" e "strategico" i sindacati rimangono in attesa del piano industriale (al momento potuto visionare nei dettagli solo dalle parti istituzionali, Governo e Regione) e ritengono che il futuro è dettato dalla conferma di Msc degli impegni produttivi e occupazionali dichiarati (ovvero l'assunzione dei 300 lavoratori Wartsila, in applicazione del contratto industria). "Riteniamo necessario avviare un incontro urgente anche sui contenuti contrattuali e salariali - così la Triplice in un comunicato congiunto - compresi i tempi di reimpiego di tutti i 300 lavoratori. Aspetti determinanti per la valutazione complessiva e compiuta della proposta Msc". Al comunicato di Cgil, Cisl e Uil si aggiunge quello di Ugl.

Il commento del segretario Ugl

"Il giudizio resta al momento sospeso" ha dichiarato il segretario Adelmo Barbarossa perché "aspettiamo il prossimo incontro del 27 marzo per avere maggiore informazioni". Barbarossa ha anche evidenziato, rispetto alla reindustrializzazione, che l'opera deve prevedere "un progetto industriale integrato, modello per il nostro Paese e l'Europa, basato sulla sostenibilità ambientale e legato alla transizione ecologica con aziende che possano produrre materiali innovativi, utilizzando ciò che si sta già realizzando sul territorio, riferendoci con ciò al polo per l’idrogeno», conclude Barbarossa.