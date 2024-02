Nuove partite Iva, aumentano in Fvg, in calo a Trieste e Gorizia

Sono 8.329 le nuove partite Iva aperte nel corso del 2023 in Fvg (delle quali 1.781 a Trieste), 269 in più rispetto all’anno precedente, con un incremento del 3,3% e con il numero di nuove aperture che si è assestato su livelli più in linea con quelli del precedente triennio 2017-2019. Parliamo di un dato che pone il Fvg al terzo posto in Italia, dopo valle d’Aosta, che ha segnato un incrememto del 6,2%, e della Lombardia, seconda con un +5,3%. Il Bel Paese, invece, ha registrato un calo dell'1,9%. A renderlo noto è il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati del Mef. La crescita non è stat omogenea: a livello territoriale solo le ex province di Udine e Pordenone hanno evidenziato degli aumenti (rispettivamente +4,8% e +6%), mentre l’area giuliana e quella isontina hanno registrato delle, seppur minime, flessioni (-0,2% e -1,1%). Ritornando al dato regionale, l'aumento registrato ha riguardato unicamente le persone fisiche (+404 unità) che comprendono sia le ditte individuali, sia i lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti. L’incremento ha interessato gli uomini e le donne sostanzialmente in egual misura (rispettivamente +6,7% e +6,5%), principalmente compresi nella fascia tra 51 e 65 anni (+12,1%), mentre risultano in diminuzione le aperture degli over 65 (-21,6%). Inoltre la quota di aperture effettuate da under 35 è tornata a crescere dopo il calo del periodo 2015-2016, sfiorando il 50% del totale nel biennio 2022-2023, trend favorito dalla possibilità di aderire al regime forfetario che, nel periodo 2022-2023, a livello nazionale ha riguardato quasi la metà delle nuove aperture. Inoltre, sempre considerando le sole aperture riguatdanti persone fisiche, il 25% delle nuove partite Iva è stato avviato da un soggetto nato all’estero, prevalentemente in un Paese europeo non comunitario.

Le tendenze settoriali

E' il settore delle attività professionali scientifiche e tecniche, sia ordinistiche (notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.) che non, quello che si conferma quello più attivo con 1.578 aperture nel 2023 in regione. Rispetto all’anno precedente si rileva un significativo calo nelle costruzioni (-9,2%, pari a 100 aperture in meno), L’agricoltura presenta una lieve flessione (-2%), mentre il comparto che comprende i servizi di alloggio e ristorazione, dopo l’intensa diminuzione causata dall’emergenza sanitaria, mostra un recupero negli ultimi anni, anche se i valori pre-pandemici sono ancora lontani (531 aperture in regione nel 2023, contro le 683 del 2019). Da segnalare, infine, l’impennata nell’ambito dell’istruzione, pari a +70% in un solo anno (da 213 a 363 aperture).