Al via percorsi post diploma per chi vuole reinventarsi o riqualificarsi nel mondo del lavoro

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuita per adulti dello Ial Fvg, rivolti a chi possiede già un diploma di scuola secondaria o professionale, e punta a riqualificarsi, magari cambiando settore di impiego e ricollocandosi con nuove competenze aggiornate alle sfide del mondo del lavoro di oggi. “Si tratta di percorsi progettati per fare entrare nel mondo del lavoro in modo rapido – spiega Daniela Bortoluzzi, responsabile per lo Ial Fvg -, con un bagaglio professionale specializzato di alto livello e con l’esperienza richiesta da molte aziende del Friuli Venezia Giulia. La durata media è di un anno – aggiunge - per un totale di almeno 500 ore divise tra teoria e apprendimento 'in situazione'. I docenti provengono per la maggior parte dal mondo del lavoro e sono dotati di un’esperienza professionale specifica nelle materie di insegnamento”.

Udine

Nella sede Ial di Udine, di grande richiamo è sicuramente il percorso di “Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche – metaverso 3d developer” (800 ore, 400 di stage), un post diploma rivolto a coloro che vogliono entrare nel metaverso e sviluppare ambienti e oggetti 3D, concepire e creare oggetti digitali tridimensionali. La professionalità che si può acquisire è decisamente al passo con i tempi, ed è molto ricercata dalle aziende in diversi settori della progettazione e della produzione: questo tecnico è in grado di ideare e realizzare oggetti e ambienti digitali tridimensionali per valorizzare prodotti, aumentare il customer engagement e acquisire nuovi clienti.

Trieste

Nella sede Ial di Trieste sono ancora aperte le iscrizioni al percorso per “Tecnico della sicurezza e salute sul lavoro” (500 ore, di cui 320 in aula e laboratori attrezzati 1e 180 ore di stage in aziende selezionate del territorio), che permette di acquisire le competenze per effettuare una corretta pianificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, con il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale EQF4. “Questa figura professionale molto attuale – spiega Bortoluzzi - definisce il Piano per la Sicurezza Aziendale a partire dall'individuazione dei fattori di rischio presenti, definisce le misure di prevenzione e protezione necessarie e le figure preposte per la corretta gestione della sicurezza e delle emergenze nel contesto aziendale”, inoltre c’è la possibilità di acquisire anche l’attestazione di RSPP.

È disponibile anche il corso post diploma “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio - travel agent” (800 ore, di cui 400 di stage), molto adatto per chi vuole inserirsi in un contesto variegato e in continua espansione. “Il mercato del turismo – commenta la responsabile dei percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) Simonetta Moro - sta attraversando una fase di forte evoluzione, sia per quanto riguarda le richieste con esperienze su misura e indimenticabili, sia per le offerte con proposte sempre più competitive tra i vari attori della Regione. Dunque – prosegue – diventa competitiva la figura professionale di tecnico specializzato nella costruzione e commercializzazione di itinerari di viaggio su misura, anche attraverso le piattaforme digitali”.

Monfalcone

Spostandosi nella sede Ial di Monfalcone, un altro percorso che rappresenta un'occasione per aumentare le proprie conoscenze in ambito turistico, conseguendo una professionalità oggi molto richiesta, è quello per “Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza” (600 ore), un “post diploma” con stage per occupati e disoccupati nel settore turistico, al termine del quale si consegue l'attestato di qualifica professionale EQF4. La figura professionale è completa, dispone di tutti gli skills necessari per trovare occupazione all'interno di alberghi, b&b, alloggi per vacanze, campeggi, e altre strutture di accoglienza turistica.

Pordenone

Sempre in ambito tecnologico, anche il percorso “Tecniche di disegno e progettazione industriale - sistemi a microcontrollori” (800 ore e 400 stage), disponibile nella sede Ial di Pordenone. Si tratta di un post diploma con stage di microelettronica. Rivolto a lavoratori e anche non residenti in regione, punta a formare un tecnico specializzato nella progettazione e programmazione di schede elettroniche per l'automazione nell'industria 4.0, dalla selezione dei sensori e degli attuatori alla produzione del prototipo, con attenzione alla sostenibilità economica e tecnica dei prodotti. È un percorso ideale per chi voglia innovare le proprie competenze da spendere in un contesto professionale molto vasto, che interessa tutti i settori industriali che utilizzano tecnologie elettroniche (industria dei componenti, dispositivi e sistemi elettronici, componenti e dispositivi optoelettronici, apparati e sistemi per telecomunicazioni, strumentazione industriale e di misura).

Altre informazioni

“Per chi non è in possesso dei titoli di studio richiesti, ma ha un’esperienza formativa e professionale, è possibile iscriversi a un percorso IFTS attraverso un accertamento delle competenze acquisite”, conclude Simonetta Moro. Per informazioni dettagliate, è possibile consultare la pagina www.ialweb.it/corsi.