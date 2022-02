In treno dall'Adriatico alla Galizia come ai tempi degli Asburgo, in arrivo il Fiume-Cracovia

Da Fiume a Cracovia in treno, simbolicamente come ai tempi dell'impero asburgico. Dal 15 giugno in poi ci sarà la possibilità di raggiungere la Polonia dal capoluogo quarnerino comodamente seduti a bordo di treni della compagnia RegioJet, società di trasporto con sede a Brno, nella Repubblica Ceca. Per quanto riguarda la tratta dalla città polacca all'Adriatico, l'accordo prevede due treni al giorno il martedì, venerdì e domenica, mentre per quanto riguarda Fiume la partenza avverrà il lunedì, mercoledì e sabato. L'orario di partenza è sempre alle 15:30 e l'arrivo sempre intorno alle 12:20 del giorno successivo. Il bigliett, si apprende, costerà circa 80 euro.

La notizia è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 28 gennaio. L'accordo con la società di proprietà di Student Agency (il cui principale azionista è l'uomo d'affari ceco Radim Jan?ura, prevede diciassette fermate fino a Fiume. Ecco quali sono: Kraków G?ówny, Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzis?aw ?l?ski, Ostrava hl.n, Ostrava Svìnov, Hranice na Morav?, P?erov, Otrokovice, B?eclav, Vienna, Wiener Neustadt Hbf, Graz Hbf, Zagabria, Ogulin e Fiume. I treni arriveranno ad avere tra le sette e le 15 carrozze, dotate di cuccette. Non sono previste fermate in territorio sloveno.