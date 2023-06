L'aumento del caro energia non ferma la Siot, utili per quasi 4 milioni

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Poco meno di 4 milioni di euro di risultato positivo con oltre 37 milioni di tonnellate di greggio scaricato. E' quanto emerso dalla approvazione del bilancio d'esercizio relativo al 2022 della Siot. L'assemblea dei soci ha deliberato nella serata di ieri 15 giugno. Tra i risultati significativi anche il valore della produzione di poco superiore ai 121 milioni. Oltre 400 le petroliere attraccatte al terminal in zona industriale. Rimarcando la complessità dell'anno passato, il presidente di SIOT e General Manager del Gruppo TAL, Alessio Lilli, ha sottolineato la capacità di risposta della Siot ai "fattori di incertezza" prodotti dal conflitto russo-ucraino. "Tra le molte conseguenze che questi hanno causato anche il vertiginoso aumento dei costi di materie prime ed energia". Su questo fronte Siot ha dichiarato di aver speso il 61 per cento in più rispetto al 2021, una cifra pari a poco meno di 24 milioni di euro.

Dipendenti in più e zero infortuni

Il "monitoraggio costante" e gli "accorgimenti" presi dal colosso petrolifero hanno permesso "di garantire la piena efficienza" dell'oleodotto "sia in termini operativi che finanziari". Siot ha anche aumentato il numero di dipendenti, saliti a 128 persone. Zero gli infortuni registrati, nel corso dell'anno passato. “L'oleodotto – conclude Lilli - rappresenta un sistema di trasporto sicuro, economico ed a basso impatto ambientale che gioca un ruolo importante per le economie delle aree interessate e che svolgerà una funzione determinante anche in futuro nonostante il crescente utilizzo di forme di energia alternative”.