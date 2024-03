A Trieste si lavora di più, in crescita i dati sull'occupazione

TRIESTE - Nel triestino cresce l'occupazione, mentre è stabile a Udine. Negativo il dato di Pordenone e Gorizia. A livello regionale i dati del Fvg sono pressochè stabili, ma è il dato più basso del Nord Est. Crescono il lavoro femminile e quello over 50 e si registrano meno contratti part time e più tempi indeterminati. Sono i dati emersi da un'iIndagine Ires su dati Istat.A livello territoriale solo l’area giuliana presenta una variazione positiva, con 1.500 occupati in più nel 2023 rispetto al 2022: in provincia di Trieste infatti si è passati dai 99.200 occupati del 2022 ai 100.700 del 2023, con un incremento percentuale dell'1,5%. Nel goriziano, invece, gli occuipati sono calati di 1.100 unità, con un calo in percentuale pari all'1,9%, in entrambi casi il dato peggiore a livello regionale.

Meno lavoratori, più lavoratrici

Rispetto al 2022, a livello regionale, è stata osserva una diminuzione dell’occupazione maschile (-1.800 unità) e una tendenza di segno opposto per quanto concerne la componente femminile (+1.200). Dinamiche che sono probabilmente connesse agli andamenti settoriali, che vedono un risultato negativo nell’industria, con un calo di 5.200 occupati, compensata da un significativo incremento nei servizi, con più 7.600 occupati. Anche il numero di persone in cerca di occupazione risulta in significativa flessione nel 2023, con 4.300 unità rispetto all’anno precedente. La diminuzione ha riguardato praticamente in egual misura la componente maschile e quella femminile. Il tasso di disoccupazione regionale nel 2023 si è attestato al 4,7% (5,8% per le donne, 3,7% per gli uomini). La contemporanea riduzione del numero di occupati e delle persone in cerca di un impiego è stata accompagnata da un incremento del numero di inattivi (+1.300 unità nella fascia di età 15-64 anni nella media del 2023).

In aumento gli over 50

Nel 2023 l’occupazione è aumentata sia nella fascia compresa tra 15 e 24 anni (+1.500 unità), sia soprattutto tra gli over 50 (+8.100); quest’ultima classe di età è diventata sempre più rilevante nel tempo, sfiorando il 42% del totale nel 2023. Al contrario si riduce sempre più i lavoratori con un’età compresa tra 35 e 49 anni, a causa delle dinamiche demografiche.