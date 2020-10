WRM Group è a capo del Gruppo Kipre

In seguito all’approvazione ottenuta dal Tribunale di Trieste il fondo Athena Capital gestito dal WRM Group ha definitivamente acquisito il 100% delle azioni della holding che controlla il Gruppo Kipre e potrà ora procedere con la fase implementativa del piano di ristrutturazione e rilancio, con un complessivo investimento di risorse per circa 40 milioni di euro nel gruppo stesso, leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità.

“Dopo il successo del lungo e complesso processo di acquisizione del Gruppo Kipre stiamo valutando diversi progetti per la tutela e la valorizzazione del Made in Italy, allargando il perimetro di attività di questo tipo di WRM Group con la creazione di uno o più veicoli di investimento che possano essere un punto di riferimento per le imprese italiane in difficoltà, in particolare nel settore alimentare”, commenta Raffaele Mincione, Fondatore e Principal di WRM Group.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’assemblea dei Soci – che si è riunita nei giorni scorsi – ha già nominato il nuovo CdA composto da tre membri: il Presidente Marco Modica, Walter Bellantonio (che sarà alla guida dell’azienda una volta trascorso il tempo tecnico di 70 giorni per il ritorno in bonis) e William Mincione. “In questa fase, stiamo lavorando alla ricostruzione della struttura organizzativa di Kipre, elemento chiave per il rilancio del Gruppo. Abbiamo già immaginato una squadra – sia per quanto riguarda le attività in Italia che all’estero – che faccia leva sulle risorse migliori che erano già presenti in azienda e sulla competenza di alcune nuove risorse che vantano una grande esperienza nel settore alimentare”, conclude Walter Bellantonio.