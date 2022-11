Cinquant'anni fa la scoperta di una nave romana al Lisert, venerdì la conferenza

Nel 1972, in occasione degli scavi per portare alla luce i resti di una villa romana presso l'isola della Punta al Lisert di Monfalcone, oltre ad un magnifico mosaico raffigurante due delfini, vennero alla luce i resti di un'imbarcazione romana che fu trasferita ad Aquileia per il restauro. Iniziò l'avventura dell'archeologia navale subacquea