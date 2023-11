Stop benzina e diesel dal 2035, da Bliz l'incontro sul futuro della mobilità

TRIESTE - L'ambiente e la sostenibilità sono al centro dell'incontro che avrà luogo a Trieste il prossimo 1° dicembre. L'evento, intitolato “Obiettivo 2035, stop alle auto a benzina e diesel. Cosa cambia davvero?”, è organizzato dal Parlamento Europeo in collaborazione con Money e BLIZ. L'incontro si terrà nel prestigioso Showroom sostenibile Bliz di via Flavia 47, a Trieste.

L'evento

Per approfondire meglio i termini di questa importante rivoluzione destinata a cambiare la vita di tutti, il Parlamento Europeo ha organizzato per il 1° dicembre a Trieste un incontro a cui parteciperanno gli europarlamentari italiani coinvolti nelle commissioni inerenti al Green Deal, oltre a rappresentanti delle associazioni legate al mondo dei dealer, dei brand e dei terzisti.Per affrontare questa tematica a carattere nazionale, è stato scelto lo showroom Bliz insieme alla città di Trieste, in quanto testimonial della sostenibilità. Questo appuntamento è un'occasione imperdibile per comprendere meglio la rivoluzione in atto nel settore della mobilità e per valutare l'impatto delle scelte di politica ambientale sulle abitudini quotidiane dei cittadini e sull'economia nazionale.

Programma

17.30 - 18.00 : Registrazione partecipanti

18.00 - 18.30 : Saluto di benvenuto e introduzione.

Riccardo Gobbato responsabile commerciale BLIZ

Molinari Capo dell'ufficio del Parlamento europeo Milano

18.30 - 19.30 : Addio endotermico: sostenibilità, criticità e opportunità per l'ecosistema della mobilità

Alessandro Musumeci Head Of Communication presso Citroën Italia Stellantis group

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto

Andrea Wehrenfennig, Coordinator Transport & Environment at Legambiente FVG

On. Elena Lizzi

On. Sergio Berlato

Moderatore: Gaetano Cesarano, vicedirettore Money.it

19.30 - 20.30 : Aperitivo e networking

Come partecipare all'evento

Per partecipare all'evento è sufficiente confermare la propria partecipazione entro il 29 novembre tramite questo link. L'evento rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza ambientale e un'opportunità per Trieste di confermarsi come una città all'avanguardia nella sostenibilità e nell'innovazione.