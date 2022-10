Eatinerando, torna l'evento dedicato alle eccellenze del territorio

Venerdì 4 Novembre dalle ore 19.00 presso il punto vendita Eataly in Riva Tommaso Gulli 1, dopo il grande successo della prima edizione, si terrà “EATinerando 2: Cibo, Vino e Musica”. L’evento sarà un percorso enogastronomico dislocato su tutti e tre i piani dell’edificio. Saranno presenti più di 19 “postazioni” fra cibo, vino, birra artigianale e cocktail station. Non mancherà la musica: ad allietare la serata ci sarà un concerto Live della Band Pet&Sons e Dj Set a cura di Giacomo Bobicchio e Federico Cozzi.

Molteplici saranno i produttori a rappresentare i migliori prodotti del nostro territorio. Più di dieci proposte di cibo: dalle sfiziosità di Odioilbrodo e de “La Barcaccia” ai piatti caldi espressi curati da chef Claudio Palumbo. Saranno presenti anche il Consorzio del Prosciutto Crudo San Daniele e il consorzio del Formaggio Montasio, due prestigiose eccellenze a livello internazionale. Per i produttori di Vino e Birra saranno ospiti: il birrificio Cittàvecchia, Fontanafredda, Le vigne di Zamò, Serafini & Vidotto, Borgogno 1761; dell’aperitivo si occuperà Campari e per i liquorifici Artigianali ci saranno Pioloemax, Jo Ressel e la distilleria Nonino. La degustazione di caffè è a cura del “Trieste Coffee Festival”. “EATinerando” è un’evento organizzato e promosso da Creativa Eventi Trieste per Eataly, in collaborazione con “Bliz: Il tuo compagno di viaggio”, Progetto Docet ed Outhentic.