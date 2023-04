HangarTanz, ultimo appuntamento con Ersilia Danza di Verona

Biglietto intero 12€, ridotto 8€ per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari

Prezzo Biglietto intero 12€, ridotto 8€ per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari

Venerdì 5 maggio alle ore 20.30 lo spazio di via Pecenco 10 ospiterà il quinto e ultimo appuntamento di HangarTanz, la rassegna inserita all’interno della Stagione dei Melograni che nasce dalla collaborazione tra Hangar Teatri e la Compagnia Tocnadanza di Venezia. HangarTanz è un ciclo di serate interamente dedicate alla danza contemporanea, durante le quali coreografi e danzatori provenienti da tutta Italia hanno la possibilità di esprimersi e riflettere sui temi più disparati, spaziando dall’autoanalisi passando per tematiche a sfondo filosofico e arrivando perfino a narrare, con dei passi di danza, antiche leggende che arrivano da lontano. Il quarto appuntamento, tenutosi il 17 marzo scorso, ha visto protagonisti i due assoli di Sara Pischedda e Nicoletta Cabassi. Quest’ultima puntata sarà invece interamente dedicata alla compagnia Ersilia Danza di Verona, che porterà in scena due coreografie: “Portrait” e “Butterfly”.

Le coreografie

“Portrait”, di e con Lucia Salgarollo, è un titolo che appartiene alla trilogia “Find Me”. A partire dalla casa nel bosco, metafora del nido sicuro, la coreografia si concentra sull’incontro dell’io selvatico e dell’io bambino. Il ritratto, in questo lavoro, è l’accettazione di una realtà soggettiva, dovuta alla differente percezione che ognuno ha di sé. Questo brano vede la collaborazione con l’architetto e designer Michele Perlini, che ha creato un piccolo spazio armonico, un nido totalmente sostenibile nel rispetto dell’ambiente. “Butterfly”, di e con Midori Watanabe, lavora sul dare un senso più consapevole all’attesa di Butterfly e vuole dedicarle un momento di giusta ribellione. Nella trama tradizionale Cyo Cyo San, la protagonista, si illude che Pinkerton stia per tornare da lei, e quando si rende conto che non è così, che lui torna in Giappone solo per portarle via il loro bambino, Cyo Cyo San si toglie la vita.

La Butterfly di Midori Watanabe invece reagisce diversamente. Laura Corradi fonda Ersilia Danza nel 1988, al suo rientro in Italia dopo numerose esperienze all’estero. Oggi Ersilia Danza è soprattutto una compagnia di produzione che dal 1997 svolge la sua attività con il sostegno continuativo del MiC, della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona. Oltre alla produzione di spettacoli, Ersilia Danza organizza eventi e crea contenitori con l’obiettivo di creare rete tra le compagnie di danza italiane ed europee. La Compagnia Tocnadanza – Ass. Cult. Danza e Promozioni – Venezia, fondata e diretta da Michela Barasciutti, è una compagnia professionale di produzione di danza che da 30 anni ha la sua residenza a Venezia, è sovvenzionata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è riconosciuta dal Comune di Venezia, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia; è fondatrice di ARCO (riconosciuta dalla Regione Veneto), che raccoglie le compagnie professionali di danza del Veneto.