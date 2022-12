"Annie Ernaux – I miei anni in super 8", evento speciale del progetto "memorie animate di una regione"

“Il sacro nella quotidianità”: è questo il tema della nuova campagna per la raccolta di filmini amatoriali e di famiglia a cui si dedicherà il Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia, nell'arco del 2023, nell'ambito del progetto "Memorie animate di una regione". La chiamata è per tutti coloro che conservano, magari dimenticate negli angoli più nascosti di casa, vecchie pellicole non più viste né visionabili, che raccontano di momenti di festa e celebrazioni, come battesimi, comunioni, matrimoni e processioni religiose.



Il lancio della raccolta avverrà con quattro appuntamenti diffusi sul territorio regionale: a Trieste l’appuntamento sarà all’Ariston venerdì 16 dicembre alle 18:30, con la proiezione di“Annie Ernaux – I miei anni Super 8” (Francia, 2022, 61’) di Annie Ernaux e David Ernaux Briot. Nel film, firmato dalla Premio Nobel per la Letteratura 2022 assieme al figlio David Ernaux Briot, le parole della scrittrice completano le immagini mute dei filmini di famiglia.



Le riprese in Super8 sono silenziose: passano sul muro, o su un lenzuolo bianco, e a commentarle c’è solo il crepitio del proiettore. Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022, dà voce a quei silenzi sovrapponendo le proprie parole a una raccolta di filmini familiari girati da lei e suo marito tra il 1972 e il 1981. Davanti e dietro la macchina da presa, la scrittrice racconta una storia intima che, come nei suoi libri, si intreccia con la Storia collettiva. I viaggi in giro per il mondo (dal Cile di Allende all’esotico Marocco, dall’Unione Sovietica alla misteriosa Albania), la quotidianità casalinga, le fughe in campagna e le crisi della famiglia Ernaux riflettono le emozioni e le insicurezze di un’intera classe sociale nei decenni successivi al Sessantotto. E offrono una testimonianza e un punto di vista unici e insostituibili su un momento storico in cui il nostro presente affonda saldamente le sue radici.