Design, artigianato e arte: torna Barbacan produce

TRIESTE - Domenica 15 ottobre, torna "Barbacan Produce". L'edizione autunnale del market, in programma dalle 10.30 alle 18.30, vedrà piazza Barbacan animarsi grazie alla presenza di circa 80 espositori provenienti da Trieste, dal Nord Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia. Un vero e proprio paradiso per gli amanti del design, dell'artigianato e dell'arte: abbigliamento, gioielli contemporanei, ceramiche, stampe artistiche, fotografia, oggettistica per la casa, cura del corpo, giocattoli artigianali per bambini e molto altro ancora.

Ma l'evento non si ferma qui. Quest'anno, in particolare, la giornata sarà dedicata anche ai più piccoli. Grazie alla collaborazione con l'associazione "Dritti e Storti", piazzetta S. Silvestro si trasformerà in un'arena di giochi, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini. Dalle letture multilingue proposte dalla Bottega del Mondo, ai laboratori creativi multiespressivi, fino alle performance dei clown dottori e ai laboratori della Compagnia dell'Arpa a Dieci Corde e del Comitato Provinciale Unicef Trieste. Tutte le attività sono gratuite, pensate per regalare momenti di spensieratezza e divertimento ai più piccoli, sempre accompagnati da un genitore o un adulto responsabile. Sempre in piazzetta, alle 16.30 ci sara? l'ormai ospite fisso Marco Rossignoli con il suo Drum Circle per grandi e piccini. In occasione della campagna mondiale per il mese della prevenzione al tumore al seno, Barbacan Produce ospiterà anche quest'anno la LILT. Barbacan Produce e? un evento coorganizzato dall’associazione Barbacan Produce e il Comune di Trieste.