La creatività scende in piazza: domenica torna "Barbacan Produce"

Domenica 16 ottobre piazza Barbacan e dintorni tornano ad animarsi con ben 80 espositori provenienti da tante città diverse. Dalle 10:30 vi aspettano designers, artigiani ed artisti selezionati con cura che proporranno articoli di abbigliamento, gioiello contemporaneo, stampe, prodotti per la cura del corpo, elementi d'arredo, dolci artigianali e tanto altro ancora. Alle 17.00 torna l'appuntamento con il Drum Circle: un evento ritmico, non è una lezione, non è un concerto. Nel Drum Circle chiunque può suonare liberamente, senza parti definite, con la guida del facilitatore che porta il gruppo da una iniziale fase di scoperta a una fase di consapevolezza musicale, nel tempo di un'ora. Non serve saper suonare e non serve portare uno strumento. Il divertimento è garantito da 0 a 118 anni.

Riconfermata anche la presenza del tarologo Alessandro Fiorin Damiani che vi aspetta tra le vie con i suoi tarocchi. Ottobre è anche il mese della prevenzione al seno, troverete quindi tra gli espositori anche LILT ( Lega italiana per la lotta contro i tumori) che potrà informarvi sulle attività dell'associazione, sulla prevenzione primaria (corretti stili di vita), secondaria (screening oncologico) e terziaria (aiuto al superamento della malattia tumorale). Saranno inoltre presenti l'associazione L'Alveare che sostiene le piccole aziende agricole del territorio e Artemisis che promuove le attività pedagogiche ed artistiche steineriane rivolte a bambini ed adulti. Manifestazione organizzata dall'associazione Barbacan Produce e dal Comune di Trieste.