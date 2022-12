Barbacan Produce, domenica torna il market della creatività

Domenica 11 dicembre torna Barbacan Produce, il market dedicato a designer, artigiani ed artisti, nella versione natalizia. Dalle 10.30 alle 18.30, in piazza Barbacan e dintorni si snoderà il percorso tra circa 80 espositori provenienti da Trieste, nord Italia, Slovenia e Croazia. Troverete abbigliamento, gioielli contemporanei, ceramiche, stampe artistiche, fotografia, oggettistica per la casa, prodotti per la cura del corpo e molto altro ancora.

Anche questa domenica vi aspetta un ricco programma: alle 11.30 Drum Circle in piazza San Silvestro, alle 16.30, tra le scalinate di Santa Maria Maggiore, la magia delle ombre cinesi e alle 17 musica con la storica Banda Berimbau. Inoltre, nell'arco di tutta la giornata sarà presente il banchetto del Trieste Film Festival per acquistare gli accrediti della 34esima edizione, sfogliare il catalogo della scorsa edizione e scoprire tutte le news. Sempre tra i banchetti degli espositori troverete L'Alveare di Trieste che fa parte del progetto "L'alveare che dice si", una piattaforma on line dove è possibile fare la spesa direttamente dalle aziende agricole della Regione. Riconfermata infine la presenza del tarologo Alessandro Fiorin Damiani con i suoi Tarocchi. Barbacan Produce è un evento coorganizzato dall’ associazione Barbacan Produce e il Comune di Trieste.