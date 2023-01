Una gara goliardica con birra e l'animazione di "Domace": la Corsa della Bora presenta la S1 Beer Run

Una birra alla partenza, una per ogni chilometro percorso e una alla fine, per 60 minuti di corsa in anelli da un chilometro: ecco la S1 Beer Run, la nuova gara goliardica della Corsa della Bora, aperta a tutti i maggiorenni. Praticamente una “corsa della birra” con telecronaca firmata “Domace”, in compagnia di Uolter (Flavio Furian) e Maxino. La partenza è prevista per il 7 gennaio alle 12:00 al “Bora Village” di Portopiccolo.

Si potrà correre per 60 minuti in anelli da un chilometro, sorseggiando una birra prima di partire, una per ogni chilometro percorso e una alla fine. In palio 204 birre fornite da “Baraba Original Pivo”. Per chi è iscritto a una delle distanze della Corsa della Bora, partecipare alla S1 Beer run è il modo migliore per venire a ritirare il pettorale, bersi una birra in compagnia con l’animazione Domace, pranzare con gli amici e provare l’ultimo chilometro di gara in un perfetto riscaldamento prima della Corsa della Bora. Chi non è già iscritto alla Corsa potrà iscriversi dal sito, senza obbligo di certificato medico e compilando il modulo di iscrizione al link https://www.s1trail.com/beer/.

La Corsa della Bora, evento di punta del trail running invernale in Italia, si terrà dal 6 all’8 gennaio 2023 e porterà a Trieste atleti di ogni livello, provenienti da 42 nazioni. Anche quest’anno una grande festa dello sport, pronta ad accogliere le eccellenze ma anche i curiosi che si avvicinano a questa disciplina sportiva per la prima volta.