Torna la Befana in grotta Gigante, la festa per grandi e piccini

TRIESTE - La Bafana si cala anche quest'anno in grotta per la gioia di centinaia di spettatori di ogni età. Sabato 6 gennaio 2024, alle ore 15, la Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/A Sgonico, Trieste), di proprieta? della Societa? Alpina delle Giulie APS- Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, ospiterà la tradizionale festa della Befana. Gli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan della S.A.G. proporranno al pubblico un pomeriggio di emozioni e festa, calandosi in costume dalla volta della Grotta Gigante per raggiungere gli spettatori, radunati per l’occasione 100 metri più in basso, sul fondo della Grande Caverna.

Ad aprire lo spettacolo sarà la discesa del musico della banda “Le solite legere” seguito da due ospiti, gli speleologi e musicisti veneziani Annamaria “Flauta” della Valle e Paolo Corsini che si caleranno suonando rispettivamente flauto e melodica.

Sulle note della banda arriverà infine la Diva assoluta della giornata: la Befana, che scenderà nel ventre della terra accompagnata da tanti altri spericolati compagni: i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i mitici Muccocervi, gli abitanti della grotta.