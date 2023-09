Black Kiwy, la serata dark a Roiano

Finalmente, con l'arrivo dell'autunno e delle nottate più lunghe, possiamo recuperare questo evento oscuro ed elettronico in una location ancora più intima e particolare. Come propiziatorio inizio degli eventi dark, la musica inizierà esattamente all'ora del tramonto e andrà avanti fino a notte tra proiezioni, fumo e flash di luce che renderanno il Binario 9 una location perfetta per le sonorità più oscure che possono uscire dalle consolle di DJ EleNoir e DJ Milkiwy! Lo special event di questa serata è il compleanno di Milkiwy. Occasione in più per venire a festeggiare insieme a noi. Vi aspettiamo sul dancefloor.

L'evento

Milkiwy, nato il 29/09/XX inizia a girare i dischi nel 2003. Per qualche anno ha fatto parte del roster dei Dj's di “Differentgrooves", poi collaborato con Electro Blog. Il suo genere principale è la DiSco e spazia in tutti i suoi sub generi. Solitamente funky, "tropical" e colorato, solo in questa occasione diventerà Black-Kiwy!

EleNoir dal 2013 attiva nell'organizzazione di numerosi eventi dark sia in regione che all'estero. Ha fondato il collettivo artistico The Moonlight Society e co-fondato la serata Deviant. Proporrà una selezione di musica dalla Darkwave all'Electro Dark, dalla Wave all'EBM. Sunset/Start 18.50 Free Entry