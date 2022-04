Festival SloMap, Buss Band in concerto al Round Midnight

Continua questo venerdì (15 aprile ore 21), il festival SLOMAP – giovani geografie creative, organizzato dai volontari del Servizio Civile Universale presso la ZSKD - Unione dei Circoli Culturali Sloveni. Il secondo evento del festival sarà un concerto della Buss Band nel locale triestino Round Midnight (Via Ginnastica 39). Il gruppo è composto dal bassista e cantante Erik Carpani, dal chitarrista Patrik Pregarc e dal percussionista Ivan Kralj. Suoni profondi e pesanti si innestano di riff classici e sfumature psichedeliche. Ispirandosi a gruppi famosi come i Black Sabbath, Nebula, Kyuss, Leaf Hound e Jimi Hendrix vi condurranno nel mondo dell’autentico e originale rock and roll, dove si manifestano e rilasciano la rabbia e le tensioni accumulate. Ingresso gratuito. Per accedere al locale sarà obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e indossare una mascherina FFP2.

Il festival continuerà poi il 23 aprile 2022 alle 18 con la serata letteraria intitolata Zamejskistan nella letteratura dei millennials (solo in lingua slovena) al caffè Knulp di Trieste (via Madonna del Mare 7a), durante la quale Alex Devetak e Mojca Petaros converseranno con Gabriel Milic e presenteranno il loro lavoro a un pubblico più ampio. Il 4 maggio 2022 alle 17.30 si terrà l’inaugurazione alla Biblioteca Feigel di Gorizia (corso Verdi 52) della mostra I sette peccati capitali dell'illustratrice Nicole Bracco. La serie di eventi si concluderà il 14 maggio con un concerto del musicista Erik Puric (Johnny Reed) nei locali dell'Associazione Culturale Oton ?upan?i? di Sant’Andrea - Gorizia (via Montello 9).