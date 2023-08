Calici di stelle, la serata all'insegna dei vini del Carso fa tappa a Sistiana

Indirizzo non disponibile

DUINO AURISINA - Calici di Stelle nelle Città del Vino dei Friuli Venezia Giulia: la manifestazione fa tappa a Duino Aurisina - Devin Nabrezina (Trieste). Venerdì 4 agosto si terrà una grande festa enogastronomica a Sistiana presso la Palazzina Infopoint di PromoTurismo FVG. Si potranno degustare vini e prodotti tipici. Un inedito connubio tra entroterra e mare per celebrare le eccellenze del territorio. Dall’aperitivo fino a mezzanotte sarà possibile degustare le tante etichette degli eccellenti produttori. Una splendida serata all’insegna dei vini del Carso e di molti altri prodotti enogastronomici da assaporare ammirando la cornice panoramica della baia di Sistiana. Un appuntamento imperdibile.

La serata è organizzata dal Comune di Duino Aurisina con la Pro Loco Mitreo. Per l’occasione, in collaborazione con il Comune di Povoletto, è prevista la presentazione del progetto di transizione sostenibile ideato e realizzato da Marco Giannetti. Il progetto denominato “Calici di Stelle: Vesti d’immenso “, vedrà la sua anteprima proprio a Duino Aurisina con una sfilata di 4 camicie sartoriali dipinte a mano. Il progetto è nato nel 2022 a seguito di una esperienza volta alla sensibilizzazione del patrimonio boschivo del Carso colpito dagli incendi. La manifestazione si terrà a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 24.00. Per maggiori info: tel. 348.5166126 – 349.6649480 prolocoaurisina@libero.it A livello nazionale Calici di Stelle è organizzato dall'Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. A livello regionale gode del sostegno PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG Credito cooperativo.