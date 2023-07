Maschere, musica, cabaret e sport: torna il Carnevale estivo di Muggia

MUGGIA - Torna dall’8 al 15 agosto il Carnevale estivo di Muggia in piazzale Caliterna, dove ogni giorno dalle ore 18.30 saranno allestiti i chioschi enogastronomici delle otto Compagnie che dal 1420 animano questo evento. Ogni sera, dalle ore 21, si potrà assistere a spettacoli musicali, di danza, di recitazione e di cabaret e musica di sottofondo a cura delle Compagnie.

Tra le principali novità 2023, la scelta della madrina del Carnevale Muggesano 2024 che verrà proclamata direttamente sul palco il 15 agosto tra le tre candidate: Giulia Luin (Bora), Francesca Vogrig e Virginia Bernobic (Lampo). Accanto alla tradizionale e coloratissima Carneval Run al via alle 19 di sabato 12 agosto dal Caliterna (regolamento e modalità di iscrizione sul sito dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale, www.carnevaldemuja.com ), non mancheranno le occasioni di divertimento e gli intrattenimenti serali adatti a un pubblico di tutte le età: sono in programma l'esibizione di Annalisa Danze e serate di intrattenimento con il cabaret (con Siora Jolanda, Pasquale Abbacchio, El Mago de Umago e Paolo Patuanelli), spettacoli musicali con le band (4’ Pampel, Niu Old Stail Bend, SOS Party Cover Band e il tributo ai Beatles “The Let It Be Experience” con The Jojomatics), una serata con i protagonisti di alcuni tra i più noti locali di intrattenimento serale di Trieste e della regione (“From disco to disco”) e la partecipazione di alcuni tra i personaggi più amati dal pubblico triestino e non solo (Dennis Fantina e il Magazzino Commerciale).

Come ogni anno, il 13 agosto alle 19 sul Lungomare Venezia si svolgerà la tradizionale Vogadamata (regolamento su www.carnevaldemuja.com) e, a seguire, le selezioni musicali a cura delle Compagnie. I bambini e ragazzi del Ricremattina, organizzato dal Comune di Muggia e gestito dagli educatori della cooperativa Universiis, martedì 8 agosto alle ore 21.15 sul palco del Caliterna daranno vita a una recita in cui daranno dimostrazione della loro bravura davanti al pubblico del Carnevale estivo con delle fantasiose, colorate e allegre coreografie da loro stessi create. Spazio anche per il Torneo di calcio organizzato dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale con il supporto della Compagnia Trottola (dal 31 luglio al 4 agosto) e (dal 31 luglio al 4 agosto 2023) Carnevalbasket e CarnevalVolley 2023, tornei di pallacanestro 3vs3 - minimo 3 giocatori (categorie maschi, femmine, misto e under) e di pallavolo – minimo 6 giocatori (2 femmine e 4 maschi) in chiave carnevalesca per dare il benvenuto al Carnevale Estivo di Muggia organizzati dall’Interclub Muggia presso il ricreatorio Penso. Il costume non è obbligatorio, ma vivamente consigliato.

Sono previsti premi a chi giocherà meglio e a chi proporrà il miglior travestimento. Per informazioni e iscrizioni Gianpaolo 345 453 2648 (basket) e Arianna 392 563 8788 (volley) o inviando una mail a: pallacanestrointerclub@gmail.com. Il Museo del Carnevale sarà aperto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 fino al 27 agosto presso la sede dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale di via Roma 20 (di fronte al Museo Carà) e su appuntamento per le visite dei gruppi (telefonando al 348 4415795). Hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, il presidente dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale, Mario Vascotto e il Vicesindaco di Muggia, Nicola Delconte. Il programma completo su www.carnevaldemuja.com.