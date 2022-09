Escursione al castello di Duino "a 360 gradi" con SeaYou

L’Asd Grmada – SeaYou con sede a Malchina organizza un ciclo di eventi volti alla promozione turistica del territorio. Le attività si dividono fra il Carso e il mare, e includono gli aperitivi con i Sup, i Picnic nei vigneti del Prosekar e altri eventi che prevedono la scoperta delle bellezze del territorio da altre prospettive.

Grazie al contributo del Comune di Duino Aurisina, per la giornata di sabato 10 settembre, è stata organizzata un’escursione dedicata interamente al gioiello del nostro territorio, il magnifico Castello di Duino. Il ritrovo è previsto presso l'ingresso del Castello al quale seguirà la passeggiata guidata lungo il sentiero Rilke. Una volta conclusa la passeggiata sarà possibile visitare il Castello per scoprirne tutti i segreti e leggende. Per concludere al meglio la gita ci si imbarcherà sulle barche a vela dal porticciolo di Duino per poter ammirare il castello da un'altra prospettiva e dove ci aspetterà una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.

Programma della giornata

09.00– ritrovo presso l’ingresso del castello di Duino e a seguire passeggiata guidata lungo il sentiero Rilke

10.00-11.30– visita guidata del Castello, del bunker e del parco (facoltativo)

12.00– imbarco dal porticciolo di Duino sulla barca a vela e degustazione di prodotti tipici del territorio

14.00– conclusione

Quota di partecipazionerichiesta 60,00€ a persona che include la gita via mare, la visita guidata e la degustazione finale. L’ingresso al Castello non è incluso. Bambini fino ai 14 anni 45,00€.

Info e prenotazioni via FBmessenger o via mail all’indirizzo info@seayou.green

Info e contatti associazione:

https://www.seayou.green/index.php/il-castello-a-360-gradi/

facebook: https://www.facebook.com/seayou.green

instagram: https://www.instagram.com/seayou_green/