Cibo, vino e musica: torna “EATinerando"

TRIESTE - Dopo il grande successo della prime due edizioni, venerdì 31 marzo dalle ore 19.00 presso il punto vendita Eataly in Riva Tommaso Gulli 1 – Trieste si terrà “EATinerando 3”, un percorso enogastronomico all’insegna di cibo, vino, birra, cocktail e musica che si svolge su tutti i piani di Eataly Trieste.

Eccellenze del territorio

Numerosi produttori presenteranno le migliori eccellenze del nostro territorio. Gli ospiti potranno assaggiare più di dieci proposte di cibo: dalle sfiziosità ruspanti di Odioilbrodo alle delizie di pesce de “La Barcaccia - Fish Academy”, fino ai piatti caldi espressi curati da chef Claudio Palumbo. Fra gli altri saranno presenti anche il Consorzio del Prosciutto Crudo San Daniele e il consorzio del Formaggio Montasio, due prestigiose eccellenze a livello internazionale. Per i produttori di Vino e Birra ci saranno: il birrificio Cittàvecchia, Fontanafredda, Le vigne di Zamò, Serafini & Vidotto; e poi i liquorifici Artigianali: Piolo&Max, Jo Ressel e la distilleria Nonino. Non mancheranno le novità: il Colombaio di Cencio, Home - Sapore di Casa che presenterà le sue galette, Blu Lie che ci farà assaggiare la vodka made in Trieste e il digestivo Don Veneris. L’intrattenimento musicale sarà affidato anche questa volta a Federico Cozzi e Giacomo Bobicchio.

“EATinerando è una piazza dove il buon cibo e il buon bere si incontrano con la musica e il networking” ha dichiarato Luca Antonini di Creativa Eventi che organizza e promuove l’evento per Eataly. “EATinerando” è un evento organizzato e promosso da Creativa Eventi per Eataly, in collaborazione con Progetto Docet ed Outhentic. Maggiori informazioni su sito web https://www.eataly.net/it_it/negozi/trieste/news/ eatinerando o sui social di EatalyTrieste e Creativa.Eventi