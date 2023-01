Marco Luceri presenta il suo ultimo libro “Un sorriso e un enigma: il cinema di Michel Piccoli, attore”

TRIESTE - Giovedì 19 Gennaio alle ore 18 presso l'Antico Caffè San Marco. Libreria e ristorante di Trieste verrà presentato il libro “Un sorriso e un enigma: il cinema di Michel Piccoli, attore” (Mimesis Edizioni , 2022), alla presenza dell'autore, il critico cinematografico Marco Luceri. Introdurrà l'incontro Lorenzo Acquaviva.



Michel Piccoli (1925-2020) è stato uno dei più importanti attori francesi e uno dei volti simbolo del cinema d’autore europeo. Interprete dalla lunghissima carriera, iniziata nella Parigi del dopoguerra, Piccoli ha creato uno stile di recitazione unico e imprevedibile, incarnando una qualité surreale e straniante. Lo ha fatto dando corpo e voce ai personaggi ambigui del cinema moderno, recitando accanto a grandi dive come Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Romy Schneider e spaziando dai raffinati borghesi dei film di Claude Sautet a quelli tragicomici di Marco Ferreri, due registi con cui Piccoli ha condiviso un’affinità senza pari. Arrivando poi a incarnare la versione matura di quelle inquietudini, senza mai smettere di proseguire una propria ricerca professionale. Perché per Piccoli la vera arte dell’attore significa soprattutto non smettere mai di essere curiosi nei confronti degli esseri umani e del mondo. “Un sorriso e un enigma” è la prima monografia italiana sull’attore.



Ingresso libero