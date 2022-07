Coca cola mania, alle Torri in mostra cimeli e gadget da collezione

Oggetti immobili nel tempo, gadget da collezione e tante curiosità legate alla bevanda più famosa al mondo. Al centro commerciale Torri d'Europa approda la mostra sulla storia della Coca Cola. Da oggi, lunedì 18 luglio, e fino al 9 ottobre nelle gallerie e nei negozi, l'esposizione prenderà vita con una lunga serie di prodotti che hanno fatto parte della vita quotidiana di diverse generazioni: insegne, frigoriferi, soprammobili, bottiglie e tanti altri pezzi da tutta Italia e dall'estero.

La mostra, realizzata da Torri d'Europa in collaborazione con collezionisti locali e nazionali appartamenti al Coca Cola Owners Club, sarà aggiornata ogni mese inserendo delle novità che potranno essere seguite sui canali social del centro commerciale. "Siamo veramente orgogliosi di questo evento - spiega Stefano Minniti direttore del Centro Commerciale - in quanto si tratta di un marchio che ha fatto ormai la storia del marketing con i suoi oggetti iconici come tazze, piatti, stampe, calendari, ma anche frigoriferi, insegne da bar e tanti altri che tutti noi abbiamo sicuramente visto prima o poi, e che spesso ci riportano indietro nel tempo con un sorriso. Abbiamo voluto un'esposizione gratuita che duri diversi mesi per poter dare a tutti la possibilità di visitare le collezioni raccolte durante anni di lavoro e passione dai diversi espositori".