Cover di Einaudi, Colplay e Morricone: concerti a lume di candela in villa Bonomo

TRIESTE - Arrivano i concerti a lume di candela all'aperto in villa Bonomo, organizzati da Fever, la principale piattaforma globale di scoperta dell'intrattenimento dal vivo. Un calendario di concerti Candlelight open air che approda per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo ottenuto in oltre 100 città nel mondo, Trieste presenta una serie di appuntamenti musicali speciali per l’estate. Dal tributo a Einaudi e a Morricone, passando per quello ai Coldplay, la prestigiosa settecentesca Villa Bonomo sarà trasformata in un’atmosfera intima a lume di candela permettendo agli spettatori di immergersi completamente in un programma speciale e consentendo a un pubblico più ampio di sperimentare concerti di musica classica, e non solo, ascoltare i pezzi più iconici dei più grandi compositori e i successi di artisti famosi in un modo diverso.

I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever per democratizzare l'accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli di musica dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in vari luoghi mozzafiato illuminati da migliaia di candele. Pensati come una serie di musica classica con concerti che riproducono le opere dei più grandi compositori, come Vivaldi, Mozart e Chopin, la lista dei concerti Candlelight, sempre crescente di programmi, include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri. Questa esperienza multisensoriale si è anche evoluta per presentare diversi elementi, come ballerini di balletto o artisti aerei, così come altri generi, come jazz, soul, opera, flamenco e altro ancora.

L’agenda

Candlelight Open Air: Tributo a Ludovico Einaudi

Dove: Villa Bonomo

Date e orari: 26 agosto alle 20:00 e alle 22:00

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight Open Air: Tributo ai Coldplay

Dove: Villa Bonomo

Date e orari: 27 agosto alle 20:00

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight Open Air: Tributo a Ennio Morricone e colonne sonore

Dove: Villa Bonomo

Date e orari: 27 agosto alle 22:00

Prezzo: a partire da € 25