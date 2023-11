“Concerti” autunnali del Tartini, mercoledì l'appuntamento con i "Grandi Maestri del Barocco Europeo"

TRIESTE - Grandi Maestri del Barocco Europeo: è il titolo del prossimo appuntamento dei “Concerti” autunnali del Tartini, un programma a cura del pianista e responsabile di produzione Luca Trabucco con il direttore del Conservatorio Sandro Torlontano. Martedì 28 novembre, nella Sala Tartini alle 20.30, di scena l’ensemble Collegium Pro Musica formato da Stefano Bagliano al flauto dolce, Alberto Pisani al violoncello e Angelica Selmo al clavicembalo. In programma la Sonata in si bem. Maggiore Hv 363 per flauto e b.c. e Ciaccona in Sol maggiore HWV 435 per clavicembalo di Georg Friedrich Händel, Trio in la minore op.37 n.5 per flauto, violoncello e b.c. di Joseph Bodin de Boismortier, la Sonata BWV 1035 in mi maggiore per flauto e basso continuo di Johann Sebastian Bach, Sonata in re maggiore per violoncello e b.c. e Partita in mi minore n.5 da “Kleine Kammermusik” per flauto e b.c. di Georg Philipp Telemann. L’evento è promosso dal Conservatorio Tartini in collaborazione con Triesteclassica. L’ingresso alla serata è come sempre gratuito, prenotazioni fino ad esaurimento posti, tel. 040 6724911 info e dettagli www.conts.it.

Fondato nel 1990 dal flautista Stefano Bagliano, l’Ensemble Collegium Pro Musica e? una formazione ad organico variabile specializzata nel repertorio fra Cinquecento e Settecento, nel cui settore e? uno dei gruppi italiani piu? significativi, avendo all’attivo piu? di venti registrazioni discografiche per etichette italiane e straniere. Bagliano e Collegium Pro Musica si sono esibiti in tutta Europa, USA, Canada, Giappone, Cina, Israele e Turchia, in sale e per enti di assoluto prestigio tra cui Carnegie Hall di New York, Gasteig di Monaco di Baviera, Ishibashi Memorial Hall di Tokio, Conservatorio di Mosca, Salle Bourgie di Montreal, Conservatorio Centrale di Pechino, Concerti di Radio Rai 3 a Palazzo Venezia a Roma in diretta radiofonica nazionale, Societa? del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, Festival internazionale di Lubiana, Les Floraisons Musicales (Provenza, Francia), Sounding Ierusalem Festival, Emilia Romagna Festival, Settimana di Musica Sacra di Monreale, Sagra Musicale Malatestiana etc. L’intensa attivita? discografica del Collegium Pro Musica annovera registrazioni per le etichette italiane e straniere Brilliant, Stradivarius, Dynamic, Nuova Era e Tactus, comprendendo brani di compositori come Vivaldi (6 CD), Telemann (4 CD), J.S. Bach (2 CD), A. Scarlatti (2 CD), C.P.E. Bach, J.J. Quantz, B. Marcello, G. Sammartini, N. Fiorenza, Graupner, Fasch, Graun, Stradella, Bitti. Importanti riviste e magazines musicali sono usciti in edicola con in allegato un CD realizzato dal Collegium Pro Musica, tra cui la prestigiosa Amadeus (due volte), CD Classics e Orfeo. Molte registrazioni hanno avuto entusiastiche recensioni a 5 stelle su vari periodici musicali: con riferimento al triplo CD con l’integrale dei Concerti da Camera di Vivaldi realizzato per l’etichetta olandese Brilliant, le riviste “Musica” (Italia) e “Fanfare” (USA, marzo 2013) hanno considerato la versione del Collegium Pro Musica la migliore mai realizzata, superiore a quelle finora ritenute di riferimento mondiale. A gennaio 2021 e? uscito un CD eseguito da Stefano Bagliano e Andrea Coen con Sonate, Corali e Fantasie di Johann Sebastian Bach per l’etichetta olandese Brilliant Classics.