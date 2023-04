Concerti al castello: swing, jazz e musica da film a Miramare

Sabato 29 aprile alle ore 20 nella Sala del Trono del Castello di Miramare a Trieste, la rassegna “Concerti al Castello” versione primavera ospita il Duo Mistral composto da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte, protagonisti di un programma dal titolo “Movie Music, Swing and Jazz” (per informazioni e prenotazioni: arteemusica2011@gmail.com). La storica manifestazione diretta artisticamente da Helga Anna Pisapia, nel suo terzo appuntamento cameristico rivolge le attenzioni alla musica ballabile ed improvvisata che molto hanno dato anche alle pellicole di celebri film.

Con dediche mirate al mondo cinese e croato, nel primo caso con “The autumn” del giovane compositore Wen Ziyang, nel secondo con “Concertino” di Ante Grigin, tutto il programma si concentra in una retrospettiva italiana con incursioni nelle colonne sonore. Immancabile Ennio Morricone con un medley dei suoi migliori temi, per proseguire con Mario Milani in “Bach goes to sea”. Segue un omaggio ad Enghel Gualdi, virtuoso emiliano considerato tra i più grandi clarinettisti e sassofonisti al mondo, con un poker di suoi brani: “I’m sorry”, “Summertime”, “Tiger rag”, “Blues”, infine Mario Mangani con la sua sognante “Jewish Suite” in quattro tempi.

Composto dai sassaresi Antonio Puglia e Mariano Meloni, concertisti di fama e didatti, il primo professore di clarinetto ed il secondo direttore del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, il Duo Mistral quest’anno conta quarant’anni di brillante carriera, vantando incisioni discografiche ed un vastissimo repertorio che esegue in numerose tournée in Italia, Europa e Messico. Specializzati nel repertorio dell’Otto e Novecento, la loro versatilità li fa eclettici anche nel jazz e nella musica contemporanea. I Concerti al Castello proseguono lunedì 1° maggio alle ore 11 al Castello di Kromberk a Nova-Gorica, con “Suite Cantabile” tra lieder, valzer, fantasie e ballate di Brahms e Schumann con il trio composto da Tullio Zorzet al violoncello, Helga Anna Pisapia e Sara Cianciullo al pianoforte. Tutte le informazioni su www.arteemusica.it.