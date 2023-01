Daniela Barcellona al Rossetti: il "Dono dei Re Magi" per i bambini del Burlo

Daniela Barcellona, la mezzosoprano acclamata nei più importanti teatri di tutto il mondo, insieme a Michele Campanella e l’Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi Trieste insieme per una magica serata a favore dell’Ospedale infantile Burlo Garofolo. L’evento andrà in scena il 5 gennaio alle ore 20.30 al Politeama Rossetti e propone un programma di grande bellezza, da Mozart a Tchaikowsky ai grandi della lirica. Lo spettacolo “Un dono dei Re Magi” è anche una serata di beneficenza al servizio della collettività, un dono che, quest’anno, arriva portato dai Re Magi per i bambini ed i medici dell’Ospedale Burlo Garofolo.

Il concerto è organizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste assieme al Rotary International e al Lions International, i due service club più importanti al mondo. Un evento che abbraccia lo spirito del Natale per donare speranza ed aiuto concreti tramite l’acquisto di una nuova apparecchiatura all’avanguardia per il Burlo Garofolo. Con “Un dono di Natale, Daniela Barcellona e le giovani stelle” - il concerto dello scorso anno - e la generosità degli artisti, del pubblico e degli sponsor (Samer Shipping, Fondazione Ernesto Illy, le concessionarie Bliz, Urban Real Estate, la Gioielleria Plisco, i Gioielli Moraglione e Seven Historical Suites) era stato infatti possibile acquistare una Cone Bean per il reparto di radiologia del Burlo Garofolo, un’apparecchiatura che consente esami radiologici di altissima qualità e con minima esposizione ai raggi X unica nel Triveneto, consegnata il 16 settembre scorso al reparto diretto dal dottor Claudio Granata. Quest’anno si rilancia e i partner hanno promosso il concerto con l’obiettivo di acquistare un sofisticato strumento diagnostico per identificare le malattie rare nei bambini, affinché la generosità di tutti contribuisca a raggiungere il traguardo.

Il programma prevede un’apertura con la Sinfonia da “Le nozze di Figaro” seguita dal già citato “Concerto per pianoforte ed orchestra in Do maggiore, KV. 467” di Wolfgang Amadeus Mozart. Poi la Sinfonia da “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini e splendidi momenti di canto come “Je veux vivre” da “Romeo et Juliette” di Charles Gounod, la “Habanera” dalla “Carmen” di Georges Bizet, “Quando m'en vo” da “La Bohème” di Giacomo Puccini, la “Canzone del velo” dal “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, lo splendido “Duetto dei fiori” da “Lakmé” di Léo Delibes del quale sarà eseguito anche il Valzer da “Coppelia”. Completeranno il programma un brano da “La regata veneziana” di Gioachino Rossini ed il “Valzer dei fiori” da Lo Schiaccianoci di Pêtr Ili? Tchaikovsky. Sarà in quest’atmosfera che si darà anche l’occasione di ascoltare, assieme a quella universalmente famosa di Daniela Barcellona, le voci dei tre giovani talenti Carmela Lopez, Daniela Collica e Valeria Girardello. La direzione artistica della serata è curata da Alessandro Vitiello, presenta la serata Romina Colbasso.

Per i biglietti ancora disponibili - con prezzi da 20 a 60 euro - si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o acquistare via internet sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.