Vivaldi, Strauss e Dvorak: concerto di Capodanno a Grado

GRADO - Lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 17.00 presso l'Auditorium Biagio Marin a Grado si terrà il Concerto di Capodanno con la Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli insieme ai solisti Lucio Degani al violino e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Il concerto è organizzato dal Comune di Grado. Un programma vario e accattivante che prevede una bellissima Sinfonia di Pergolesi, il Concerto di Vivaldi per tre violini con tre eccellenti giovani soliste, i virtuosismi del famoso Concerto di Spohr, brano che il grande violinista Jasha Heifetz amava suonare, interpretato dal violinista Lucio Degani. Nella seconda parte due valzer di Dvorak e i tradizionali brani di Johann Strauss per fisarmonica e archi con il fisarmonicista Gianni Fassetta.



Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736): Sinfonia ‘’Lo frate ‘nnamorato”

Allegro spiritoso – Andante – Allegro



Antonio Vivaldi (1678-1741): Concerto per tre violini, archi e b.c.

Allegro – Largo - Allegro

Giada Visentin, Antonella Defrenza e Sofia De Martis violino



Luis Spohr (1797 – 1828): Concerto n.8 per violino e orchestra “In modo di Scena Cantata: Allegro molto – Adagio - Andante – Allegro Moderato



Antonin Dvorak (1841 – 1904): Due valzer op. 54 Moderato Allegro Vivace

Johan Strauss: Sul bel Danubio blu – Fisarmonica e archi

Kayser Waltz– Fisarmonica e archi

Voci di Primavera– Fisarmonica e archi

Pizzicato Polka– Fisarmonica e archi



Concerto ad ingresso libero sino al raggiungimento della capienza di 248 posti con prenotazione presso il Cinema Cristallo (viale Dante Alighieri, 29 - Grado) negli orari di apertura della rassegna presepi: 23 dicembre 2023 - 7 gennaio 2024 · tutti i giorni ore 10.00 - 19.30 e 8 - 14 gennaio 2024 · lunedì - venerdì ore 10.00 - 13.00 / 15.00 -19.00 · sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 19.30. Informazioni: 331 2659534 (attivo negli orari di apertura della rassegna presepi)