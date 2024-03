Concerto dell'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia con la Calicanto Band

TRIESTE – Sarà un concerto all’insegna dell’eccellenza e dell’inclusività quello proposto dall’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi, in occasione dell’evento conclusivo della tournée regionale, programmato a Trieste nella Sala Luttazzi, presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio, domenica prossima, 24 marzo, con inizio alle ore 11. Ai professori dell'Orchestra si uniranno infatti la giovane violinista Sara Schisa, solista di eccezionale valore, affermata in oltre venti concorsi nazionali e internazionali, e i musicisti della Calicanto Band, diretta da Fabio Clary, per un programma affascinante e innovativo che spazierà dalle più celebri colonne sonore del grande cinema ai classici della canzone d'autore.

Il programma, brillante e avvincente, si aprirà con un brano di Leroy Anderson, intitolato The Syncopated Clock, usato per molti anni come sigla del programma The Late Show. Seguirà un omaggio a Heny Macini, nel centenario dalla nascita, con alcune delle sue colonne sonore più amate, da La Pantera rosa a Colazione da Tiffany e Peter Gunn. Sarà quindi la volta di John Williams con il suggestivo tema di Schindler’s List, affidato al violino di Sara Schisa. Si passerà poi alla canzone d’autore, con due grandi successi di Fabrizio De André, Amore che vieni, amore che vai e Il Pescatore, eseguiti dalla Calicanto Band, diretta da Fabio Clary. Le due orchestre affronteranno quindi insieme un grande classico, passato alla storia per l’interpretazione di Elvis Presley, il celeberrimo Cant’Help Falling in Love, che sarà affidato alla voce di Alessandro Maizzan, per concludere la prima parte del programma con Almeno tu nell’universo di Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. A seguire, l’Orchestra da camera del FVG presenterà una carrellata di musiche legate a grandi successi cinematografici, quali Grease, Pretty Woman, Profumo di donna, Sister Act, La Maschera di Zorro, per finire con i travolgenti temi da I Pirati dei Caraibi.

L’evento, inserito nella Rassegna Una luce sempre accesa, organizzata dal Comune di Trieste, Assessorato alle politiche della cultura e del turismo, è promosso dall’Associazione musicale Aurora Ensemble, in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, Associazione Internazionale dell’Operetta, Comune di Mossa, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Cooperativa Sociale Ritmea e sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

Prevendite presso Ticket Point Trieste di Corso Italia 6/c, tel. 040 3498276 oppure online www.biglietteria.ticketpoint-trieste.it. La mattina dello spettacolo sarà attiva la biglietteria in Sala Luttazzi, salvo disponibilità posti.