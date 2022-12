A San Dorligo il concerto di Natale del Conservatorio Tartini

Si preannuncia come un grande evento musicale, ispirato dalle atmosfere natalizie e allietato dall’inaugurazione di un significativo restauro dello storico organo della Pieve di Sant’Ulderico di Dolina, il Concerto di Natale 2022 curato dal Conservatorio Tartini di Trieste, in programma domenica 18 dicembre, alle 19.30 nella suggestiva cornice della stessa Pieve, nel comune di San Dorligo della Valle, alle porte di Trieste. La serata, organizzata con il sostegno delle istituzioni che hanno collaborato al restauro dello strumento – la Conferenza Episcopale Italiana, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Banca ZKB Trst-Gorica, la Parrocchia di Dolina e gli stessi parrocchiani con le loro donazioni – sarà ripresa dalla sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia, che trasmetterà il concerto proprio nella giornata di Natale 2022, domenica 25 dicembre, sulle frequenze regionali di Rai3. La serata è aperta alla libera partecipazione del pubblico, dettagli conts.it.

L'organo della Pieve di Sant’Ulderico di Dolina

Torna così a suonare il magnifico organo monumentale Franz Goršic? Op. XXXII - 1879 di Lubiana a due manuali, oggetto di un importante restauro filologico: si tratta di uno strumento composto da un totale di 1091 canne: 187 fatte di legno e 904 di metallo, completo di tutte le sue parti meccaniche e foniche, racchiuso in una cassa lignea originale decorata in stile neoclassico da uno splendido nucleo scultoreo dorato a foglia d'oro con la corona all’interno del timpano centrale, che rappresenta l’organo quale sovrano di tutti gli strumenti musicali. Un intervento importante per il capoluogo del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina e per il suo patrimonio storico artistico, che domenica sarà esaltato in occasione della solenne inaugurazione e benedizione impartita dall’Arcivescovo di Trieste S.E.R. Mons. Giampaolo Crepaldi. Ideale ouverture musicale saranno i canti del celebre gruppo vocale Cantate Domino dell’isola linguistica tedesca Gottsche - Ko?evje in Slovenia, mentre alla benedizione farà seguito il Concerto di Natale del Conservatorio Giuseppe Tartini, affidato all’Ensemble di Ottoni del Conservatorio guidato dal prof. Massimiliano Morosini e agli organisti della classe di organo del prof. Manuel Tomadin. Il programma del concerto includerà musiche della tradizione organistica tedesca di Johan Sebastian Bach, l'opera portante eseguita da tutti i musicisti sarà il Gloria di Rutter. Risuoneranno anche brani della locale tradizione natalizia. La messa in onda del concerto su Rai3 includerà un approfondimento legato al più noto brano natalizio, “Stille Nacht” (Astro del Ciel), che la notte di Natale del 1879 fu per la prima volta eseguito nel territorio della Diocesi di Trieste sull’organo di Dolina.