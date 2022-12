A San Giusto torna il tradizionale concerto di Natale

Lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ritorna il tradizionale Concerto di Natale della Cappella Civica di Trieste, che da oltre vent'anni richiama nella Cattedrale un folto pubblico di fedeli e appassionati, riuniti per un momento particolarmente prezioso e suggestivo all'interno dei festeggiamenti natalizi tergestini.



Il concerto, alle ore 18.00, spazierà tra vari repertori dedicati al Natale, da melodie medieval-rinascimentali, passando per i tradizionali Carols anglosassoni, con uno spazio dedicato anche al repertorio tedesco e popolare. Verrà dato spazio anche al prestigioso organo Mascioni conservato nella Cattedrale, con l'esecuzione di due brani organistici, basati su melodie popolari natalizie, provenienti da epoche diverse della scuola francese, omaggiando la figura di C. Franck nel bicentenario della nascita, e italiana. Una parte del concerto sarà dedicata a brani mariani eseguiti anche in duetto e da solisti. Alla guida della Cappella Civica ci sarà il suo attuale direttore Roberto Brisotto, all'organo il titolare dello strumento della Cattedrale Riccardo Cossi. Il concerto, ad ingresso libero, è a cura dell'Accademia Organistica Tergestina.