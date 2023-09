Omaggio a Ennio Morricone: il concerto benefico a Gorizia

GORIZIA - AIE quest'anno ha il piacere di promuovere il concerto benefico Omaggio a Ennio Morricone da Mauro Maur e la sua Orchestra al Teatro Verdi della città di Gorizia e con il suo patrocinio. Come associazione siamo convinti che attraverso la giusta informazione, formazione si possa arrivare ad una giusta conoscenza e attenzione all' epilessia e superare lo stigma e tutto questo può avvenire anche attraverso la musica. Tutti i ricavati del concerto saranno devoluti a supporto per ai progetti dell' associazione.